Пятерых новосибирцев будут судить за подпольные игровые залы
Пятеро новосибирцев пойдут под суд за организацию сети подпольных залов с игровыми автоматами в разных районах города.
«В ходе предварительного следствия установлено, что пятеро обвиняемых с целью незаконного проведения азартных игр в период времени с конца октября 2017 года по середину февраля 2018 года организовали на территории Дзержинского, Железнодорожного и Центрального районов города Новосибирска незаконные игорные заведения для получения дохода», — рассказали в Следственном комитете России по Новосибирской области.
Игровые залы серьёзно конспирировали, попасть туда могли только определённые люди, которых пропускали по специальному списку. Следователи отмечают, что игроки заранее получали электронную рассылку о месте и времени проведения азартных игр.
«При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий <...>, а также следственных действий преступная деятельность организованной группы была пресечена, изъято все игровое оборудование (фишки, карты, игровые столы), установлен круг лиц, принимавших участие в организации и проведении азартных игр, и круг игроков», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Пятерых новосибирцев обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Обвинительное заключение по делу уже утверждено зампрокурором Новосибирской области.
В декабре прошлого года 14 новосибирцев пошли под суд за организацию трёх подпольных казино в разных районах города.
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Александр Сильченко
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)