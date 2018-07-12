Хорватия разгромила Англию в полуфинале ЧМ-2018

Матч Россия — Хорватия

Сборная Хорватии в дополнительное время смогла одержать победу над родоначальниками футбола — сборной Англии. Счёт на 5-й минуте открыли англичане, но во втором тайме Перишич восстановил равновесие, а в добавленное время Манджукич забил победный гол в ворота сборной Англии. Теперь хорваты встретятся в финале со сборной Франции на стадионе «Лужники» 15 июля, а англичан ждёт матч за бронзу с бельгийской сборной на один день раньше, 14 июля, в Санкт-Петербурге.





Ранее НГС сообщал о том, как новосибирцы болели за сборную России в фан-зоне на Михайловской набережной.