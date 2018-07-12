Мировое правительство: две трети россиян верят в его существование
В мировое правительство верят 67% опрошенных ВЦИОМ жителей России. За четыре года количество таких россиян выросло в полтора раза — при проведении предыдущего опроса в 2014 году число респондентов, уверенных в том, что всеми политическими и финансовыми процессами в мире заправляет «мировое правительство», составляло 45%. Почти четверть опрошенных — 23% — считают, что состоит такое правительство из олигархов, банкиров и финансистов.
Кроме того, 74% респондентов (против 54% в 2014 году) уверены, что интересы этого «мирового правительства» не совпадают с интересами России. Лишь 24% опрошенных россиян, в основном молодых, не верят в существование «мировой закулисы».
Недавно НГС также писал об исследовании Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социального самочувствия россиян.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Валерий Иванов
Фото из архива НГС