Мировое правительство: две трети россиян верят в его существование

24% опрошенных россиян относятся скептически к идее существования мирового правительства

В мировое правительство верят 67% опрошенных ВЦИОМ жителей России. За четыре года количество таких россиян выросло в полтора раза — при проведении предыдущего опроса в 2014 году число респондентов, уверенных в том, что всеми политическими и финансовыми процессами в мире заправляет «мировое правительство», составляло 45%. Почти четверть опрошенных — 23% — считают, что состоит такое правительство из олигархов, банкиров и финансистов.







Кроме того, 74% респондентов (против 54% в 2014 году) уверены, что интересы этого «мирового правительства» не совпадают с интересами России. Лишь 24% опрошенных россиян, в основном молодых, не верят в существование «мировой закулисы».







Недавно НГС также писал об исследовании Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социального самочувствия россиян.

