Из Новосибирска на озеро Иссык-Куль: S7 Airlines возобновила рейсы к популярному месту отдыха

Из Новосибирска на озеро Иссык-Куль: S7 Airlines возобновила рейсы к популярному месту отдыха

Партнёр аэропорта Толмачёво авиакомпания S7 Airlines с 8 июля возобновила рейсы по маршруту Новосибирск – Тамчы (Иссык-Куль). Рейс S7 3285 до Иссык-Куля и обратный S7 3286 до Новосибирска будет выполняться раз в неделю по воскресеньям. Полёты выполняются на самолётах Airbus А320.


В начале этого года НГС сообщал о том, что туристические компании надеются на рост спроса на отдых на этом направлении.

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