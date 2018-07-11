Хоккей: ХК «Сибирь» объявил о запуске новой программы «Предсезонка.Live» на своём YouTube-канале
«Сибирь» объявила о запуске программы «Предсезонка.Live» с прямыми включениями на YouTube-канале клуба. Об этом сообщает официальный сайт ХК «Сибирь». Также на сайте клуба и в группе в соцсети «ВКонтакте» опубликована программа прямых включений на ближайшие дни с 12 по 15 июля. В частности будет транслироваться встреча легионера в аэропорту Толмачёво, а также тренировочный процесс хоккеистов «Сибири».
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Валерий Иванов
Фото vk.com/hcsibir1962