KIA показала новый Sportage с тонкими губами

Компания KIA показала изображения базовой версии обновленного кроссовера Sportage. Автомобиль получил новые бамперы и слоты противотуманных фар, теперь модель напоминает лицо с плотно сжатыми тонкими губами.









«Для европейского рынка планируется новый базовый турбодизель объемом 1,6 литра мощностью 115 или 136 л.с., а также гибридная система со стартер-генератором и 48-вольтовой электросистемой», — уточняет автопроизводитель. Также расширена цветовая гамма кузова, появились новые колесные диски. В салоне экран мультимедиа лишился рамки, обновились руль и материалы отделки.





В России кроссовер появится осенью, сообщается, что он получит 2,4-литровый 184-сильный мотор. Напомним, в Новосибирске автомобили KIA представляют два дилера — компании «Сармат» и «Мегапарк».





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