Грузовой поезд насмерть сбил молодого новосибирца

20-летний мужчина попал под поезд недалеко от остановочной платформы Береговая
20-летний мужчина попал под поезд недалеко от остановочной платформы Береговая

Днём 11 июля в Советском районе Новосибирска молодой мужчина погиб под колёсами грузового поезда.


«К нам поступило сообщение о том, что на 30-м километре перегона Сеятель — Бердск грузовым поездом смертельно травмирован молодой человек. На место происшествия выехал следователь Новосибирского следственного отдела на транспорте», — рассказала корреспонденту НГС и.о. старшего помощника руководителя Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России Яна Стрижова.


По её словам, погибшим оказался 20-летний житель Новосибирска. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах его смерти.


В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») в свою очередь пояснили, что происшествие случилось в 15:20 недалеко от остановочной платформы Береговая. По предварительным данным, мужчина лежал на рельсах и не реагировал на предупреждающие сигналы. Машинист поезда экстренно затормозил, но ему не хватило времени, чтобы остановиться полностью.


В начале июля в Заельцовском районе ещё один поезд насмерть сбил женщину в наушниках, которая переходила рельсы по пешеходному настилу. 

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