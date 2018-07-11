Находчивый адвокат переоформил на себя чужие квартиры: теперь он пойдёт под суд

Адвокат переоформил на себя жильё четырёх должников, но пятая женщина его перехитрила

В Новосибирске под суд пойдёт 49-летний адвокат, которого обвиняют в мошенничестве с жильём.







Следователи выяснили, что юрист обманул пятерых знакомых, которые заняли у него деньги: он попытался отнять у них недвижимость.







«По версии следствия, адвокат выдавал гражданам займы под залог принадлежащего им недвижимого имущества, при этом, пользуясь юридической неграмотностью заёмщиков, убеждал их в необходимости оформления доверенности на имя его помощницы, предусматривающей широкие полномочия по распоряжению заложенной недвижимостью. Кроме того, договоры займов предусматривали условия о выплате неустойки в размере от 2–7% от суммы займа за каждый день просрочки. Через некоторое время после выдачи займов мужчина уклонялся от получения платежей заёмщиков либо предоставлял им отсрочку по платежам, убеждая, что якобы не будет начислять проценты за просрочку, тем самым искусственно создавал условия для начисления неустойки», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.







В ведомстве пояснили, что после этого адвокат заключал соглашения об отступном со своей помощницей, у которой были доверенности от должников. По условиям этих соглашений, заёмщики передавали адвокату в счёт долга своё жильё.







«Эти соглашения заключались без ведома заёмщиков, и в них указывалась существенно заниженная стоимость передаваемого в качестве отступного недвижимого имущества», — пояснили в прокуратуре.







По её данным, таким образом в 2013–2015 годах адвокат отнял недвижимость у четырёх знакомых. Ещё в одном случае сделать это не получилось, потому что заёмщица обратилась в Росреестр и написала заявление о том, чтобы сделки с её недвижимостью были возможны только при её личном участии.







В областной прокуратуре добавили, что после обманутые заёмщики обратились в суды и добились того, чтобы соглашения об отступном были признаны незаключёнными. Квартиры вернулись к своим владельцам.







Теперь адвокат предстанет перед судом по обвинению в групповых мошенничествах и покушении на мошенничество. Сегодня, 11 июля, заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрит его Центральный районный суд Новосибирска.







В прокуратуре уточнили, что дело сообщницы адвоката выделено в отдельное производство, так как она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и помогала следователям.







Ранее в Новосибирске состоялся суд над адвокатом Александром Самковым: он получил условный срок за попытку обмануть бывшего банкира на 1,8 миллиона рублей.

