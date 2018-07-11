Видео: новосибирцы устали ездить по разбитой улице и сами её отремонтировали

Необычный ремонт дороги на улице Новой попал на видео
Необычный ремонт дороги на улице Новой попал на видео

Жители Новосибирска сами отремонтировали дорогу на улице Новой в Заельцовском районе: в ямы они уложили обломки старого асфальтового покрытия.


«Мы просто мимо шли. Смотрим: парни несут вот эти куски асфальта. Так удивились: куда они их волокут? Оказывается, ямы закладывают», — рассказала корреспонденту НГС жительница этой улицы Татьяна Чернова, снявшая видео с ремонтом дороги. 


Горожанка пояснила, что стала свидетелем этой сцены в прошедшие выходные возле дома № 1 на улице Новой. По наблюдениям женщины, дорогу ремонтировали двое: обломки асфальта они брали во дворе, где, как предполагает очевидица, шёл ремонт.


Татьяна Чернова уточнила, что состояние дороги ухудшилось после зимы: ямами покрыт примерно  полукилометровый участок. «Как после бомбежки», — охарактеризовала горожанка состояние улицы.



Между тем жители улицы Светлой в Дзержинском районе уже год страдают от необычного ремонта дороги, который делает их сосед. Он посыпает дорогу битым стеклом, а потом маскирует его строительным мусором. Местные жители предполагают, что мужчина таким образом мстит машинам и их владельцам, которые проезжают мимо его дома.

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