Видео: новосибирцы устали ездить по разбитой улице и сами её отремонтировали
Жители Новосибирска сами отремонтировали дорогу на улице Новой в Заельцовском районе: в ямы они уложили обломки старого асфальтового покрытия.
«Мы просто мимо шли. Смотрим: парни несут вот эти куски асфальта. Так удивились: куда они их волокут? Оказывается, ямы закладывают», — рассказала корреспонденту НГС жительница этой улицы Татьяна Чернова, снявшая видео с ремонтом дороги.
Горожанка пояснила, что стала свидетелем этой сцены в прошедшие выходные возле дома
Татьяна Чернова уточнила, что состояние дороги ухудшилось после зимы: ямами покрыт примерно полукилометровый участок. «Как после бомбежки», — охарактеризовала горожанка состояние улицы.
Между тем жители улицы Светлой в Дзержинском районе уже год страдают от необычного ремонта дороги, который делает их сосед. Он посыпает дорогу битым стеклом, а потом маскирует его строительным мусором. Местные жители предполагают, что мужчина таким образом мстит машинам и их владельцам, которые проезжают мимо его дома.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео с канала Новосибирское Время на youtube.com