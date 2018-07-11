Улицы в центре города перекроют ради молодёжного крестного хода

Крестный ход отправится в 13:00 от Александро-Невского собора

В конце недели улицы в центре Новосибирска перекроют для проведения крестного хода.







«15 июля в 13:00 от Александро-Невского собора до Вознесенского собора по Красному проспекту в шестой раз пройдёт традиционный молодёжный крестный ход», — сообщили в Новосибирской митрополии РПЦ.







Этим шествием православные новосибирцы собираются отпраздновать День семьи, любви и верности.







Ради крестного хода в центре города остановится движение транспорта.





Как следует из проекта постановления мэрии Новосибирска, с 12:00 до 13:30 будет закрыт проезд по улице Советской от Красного проспекта до Спартака. С 13:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Красному проспекту от Гоголя до Советской, по нечётной стороне улицы Кирова от Восхода до Октябрьской магистрали и по Октябрьской магистрали от Кирова до Красного проспекта. Также с 13:00 до 15:00 под перекрытие попадут улица Гоголя от Челюскинцев до Красного проспекта и улица Советская от Достоевского до Гоголя.





Перекрытия продлятся три часа





Как сообщили в митрополии, в 14:00, после завершения крестного хода, в Нарымском сквере возле памятника Петру и Февронии состоится молебен. После этого в сквере пройдёт ещё несколько праздничных мероприятий. На закрытии праздника в 18:00 выступит вокальный дуэт «Алмас».





В начале июня по Новосибирску прошёл католический крестный ход, приуроченный к Празднику Евхаристии. Участники шествия разбросали в центре города лепестки роз.

