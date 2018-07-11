Власти убрали автобусный маршрут до Плющихинского жилмассива

Таким образом автобусы № 35 вернутся к своей старой схеме движения. Ранее они ходили именно до остановки «Улица Куприна», но в апреле 2014 года маршрут продлили до Плющихинского .

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Ольга Хмелевская

Фото Стаса Соколова, фрагмент справочника 2ГИС

