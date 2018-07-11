Власти убрали автобусный маршрут до Плющихинского жилмассива
Новосибирские власти сократили маршрут автобуса
С 13 июля автобусы будут ходить с левого берега только до сада Мичуринцев.
«Путь следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях сокращается до остановочной площадки "Улица Куприна", исключив прохождение по улице Татьяны Снежиной, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Таким образом автобусы
Название маршрута «Улица Татьяны Снежиной – Улица Дюканова» соответственно изменится на «Улица Куприна – Улица Дюканова», добавили в мэрии.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова, фрагмент справочника 2ГИС