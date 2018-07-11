Власти убрали автобусный маршрут до Плющихинского жилмассива

Автобусный маршрут изменится уже на этой неделе
Автобусный маршрут изменится уже на этой неделе

Новосибирские власти сократили маршрут автобуса № 35, который курсирует между остановкой «Улица Дюканова» на левом берегу и Плющихинским жилмассивом. 


С 13 июля автобусы будут ходить с левого берега только до сада Мичуринцев.


«Путь следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях сокращается до остановочной площадки "Улица Куприна", исключив прохождение по улице Татьяны Снежиной, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Таким образом автобусы № 35 вернутся к своей старой схеме движения. Ранее они ходили именно до остановки «Улица Куприна», но в апреле 2014 года маршрут продлили до Плющихинского


Название маршрута «Улица Татьяны Снежиной – Улица Дюканова» соответственно изменится на «Улица Куприна – Улица Дюканова», добавили в мэрии.


Путь автобуса  № 35  снова сократится до сада Мичуринцев
Путь автобуса № 35 снова сократится до сада Мичуринцев


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