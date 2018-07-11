Суд вернул работу главе Дзержинского района, которого уволил мэр Локоть
Сегодня, 11 июля, Центральный районный суд Новосибирска принял решение восстановить на работе бывшего главу Дзержинского района Александра Полищука, которого мэр Анатолий Локоть уволил в феврале 2018 года.
О том, что иск Александра Полищука о восстановлении на работе удовлетворён, корреспонденту НГС сообщили в суде. Также мэрия должна выплатить истцу компенсацию морального вреда и средний заработок за время вынужденного прогула.
На посту главы Дзержинского района Александр Полищук проработал шесть лет. Но 22 февраля Анатолий Локоть его уволил. Чиновника обвинили в нарушениях при подсчёте голосов жителей Дзержинки за общественные объекты, которые будут благоустраивать в ближайшие четыре года. После увольнения чиновник оказался в больнице, а его место занял экс-руководитель управления промышленности мэрии Сергей Жиров.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать решение суда.
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Ольга Хмелевская
Фото novo-sibirsk.ru