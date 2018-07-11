Суд вернул работу главе Дзержинского района, которого уволил мэр Локоть

Александр Полищук лишился работы в феврале 2018 года
Александр Полищук лишился работы в феврале 2018 года

Сегодня, 11 июля, Центральный районный суд Новосибирска принял решение восстановить на работе бывшего главу Дзержинского района Александра Полищука, которого мэр Анатолий Локоть уволил в феврале 2018 года.


О том, что иск Александра Полищука о восстановлении на работе удовлетворён, корреспонденту НГС сообщили в суде. Также мэрия должна выплатить истцу компенсацию морального вреда и средний заработок за время вынужденного прогула.


На посту главы Дзержинского района Александр Полищук проработал шесть лет. Но 22 февраля Анатолий Локоть его уволил. Чиновника обвинили в нарушениях при подсчёте голосов жителей Дзержинки за общественные объекты, которые будут благоустраивать в ближайшие четыре года. После увольнения чиновник оказался в больнице, а его место занял экс-руководитель управления промышленности мэрии Сергей Жиров.


Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать решение суда.

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