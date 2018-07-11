Рога отвалились: на Сибиряков-Гвардейцев сломанный трамвай заблокировал движение
Днём 11 июля у трамвая
Фотографии сломавшегося трамвая в редакцию НГС прислал читатель в 15:32.
«Это минут 10 назад случилось. Сломанный трамвай стоит на перекрёстке улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев. Я ехал в следующем трамвае, и вагоновожатая объявила, что наш трамвай пойдёт до площади Маркса. Сломанный трамвай пытался объехать троллейбус, но у него тоже сложились рога, и всех пассажиров высадили», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Илья.
Справка: Пантограф (токосъёмник типа пантограф, пантографный токоприёмник) — токоприёмник с подъёмным механизмом в виде шарнирного многозвенника, обеспечивающим вертикальное перемещение контактного полоза.
Согласно сайту ЦУГАЭТ, на перекрёстке улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев.
Утром 3 июля в районе площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска массово отключилось электричество — из-за перебоя перестали работать светофоры, а трамваи не смогли сдвинуться с места.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено очевидцем (1), скриншот nskgortrans.ru (2)