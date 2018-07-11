Рога отвалились: на Сибиряков-Гвардейцев сломанный трамвай заблокировал движение

Пассажиров высадили из сломавшегося трамвая

Днём 11 июля у трамвая № 16 , ехавшего по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сломался пантограф — из-за аварии пассажиров высадили, а другие трамваи отправили в объезд через площадь Маркса.







Фотографии сломавшегося трамвая в редакцию НГС прислал читатель в 15:32.





«Это минут 10 назад случилось. Сломанный трамвай стоит на перекрёстке улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев. Я ехал в следующем трамвае, и вагоновожатая объявила, что наш трамвай пойдёт до площади Маркса. Сломанный трамвай пытался объехать троллейбус, но у него тоже сложились рога, и всех пассажиров высадили», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Илья.





Справка: Пантограф (токосъёмник типа пантограф, пантографный токоприёмник) — токоприёмник с подъёмным механизмом в виде шарнирного многозвенника, обеспечивающим вертикальное перемещение контактного полоза.





Согласно сайту ЦУГАЭТ, на перекрёстке улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев.





Несколько трамваев поехали в объезд остановки «Вертковская»





Утром 3 июля в районе площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска массово отключилось электричество — из-за перебоя перестали работать светофоры, а трамваи не смогли сдвинуться с места.

