Рога отвалились: на Сибиряков-Гвардейцев сломанный трамвай заблокировал движение

Пассажиров высадили из сломавшегося трамвая 
Пассажиров высадили из сломавшегося трамвая 

Днём 11 июля у трамвая № 16, ехавшего по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сломался пантограф — из-за аварии пассажиров высадили, а другие трамваи отправили в объезд через площадь Маркса.


Фотографии сломавшегося трамвая в редакцию НГС прислал читатель в 15:32.


«Это минут 10 назад случилось. Сломанный трамвай стоит на перекрёстке улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев. Я ехал в следующем трамвае, и вагоновожатая объявила, что наш трамвай пойдёт до площади Маркса. Сломанный трамвай пытался объехать троллейбус, но у него тоже сложились рога, и всех пассажиров высадили», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Илья.


Справка: Пантограф (токосъёмник типа пантограф, пантографный токоприёмник) — токоприёмник с подъёмным механизмом в виде шарнирного многозвенника, обеспечивающим вертикальное перемещение контактного полоза.


Согласно сайту ЦУГАЭТ, на перекрёстке улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев.


Несколько трамваев поехали в объезд остановки «Вертковская»
Несколько трамваев поехали в объезд остановки «Вертковская»


Утром 3 июля в районе площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска массово отключилось электричество — из-за перебоя перестали работать светофоры, а трамваи не смогли сдвинуться с места.

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