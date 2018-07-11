Бесплатно или вдвое дешевле: мэрия объявила о скидках на проезд в метро и троллейбусах
Сегодня, 11 июля, в мэрии сообщили о запуске пилотного проекта «Сетевая поездка».
Реализовать проект будут МУП «Горэлектротранспорт» и МУП «Новосибирский метрополитен». Пилотный проект будет работать с 16 июля по 31 декабря.
«При пересадке в течение одного часа из метрополитена на троллейбусный маршрут
Также в мэрии сообщили, что в рамках сетевой поездки пассажир будет получать скидку 100% на вторую поездку в трамвае или троллейбусе.
«В случае пересадки с одного транспортного средства МКП "Горэлектротранспорт" (трамвай, троллейбус) на другое в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной.
Отсчёт времени начинается с момента проведения первой транзакции по оплате за проезд. Правило распространяется на все трамвайные и троллейбусные маршруты», — сообщают в пресс-центре мэрии.
Чтобы воспользоваться «сетевой поездкой» пассажир должен иметь новую транспортную карту «ЕТК-ОНЛАЙН», которая продаётся в кассах метро или у кондукторов в трамваях и троллейбусах. Продажа карт начнётся 16 июля.
В марте на должность нового руководителя МКП ГЭТ назначили бывшего начальника службы движения новосибирского метро Константина Прокина. Через 100 дней после вступления в должность он впервые дал интервью — в беседе с корреспондентом НГС новый начальник ГЭТ рассказал о скором введении сетевого тарифа.
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова