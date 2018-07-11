Фото: над Новосибирском повисла серая дымка

Днём 11 июля жители Новосибирска заметили над городом дымку. Читатели прислали в редакцию НГС несколько сообщений о запахе гари и дымке, которые они наблюдают в разных районах города.


Сообщения о появившейся дымке начали поступать во второй половине дня
Сообщения о появившейся дымке начали поступать во второй половине дня


«Уже второй день (начиная с вечера 10 июля 2018) и сегодня 11 июля в Новосибирске на левом берегу и на правом стоит дымка в воздухе и стойкий неприятный запах гари», — написала в редакцию НГС читательница Ирина.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что никаких природных пожаров в окрестностях Новосибирска не зарегистрировано.


Наличие смога и дымки опровергли и в Новосибирском Гидрометцентре. По информации синоптиков, сейчас показатели загрязнённости воздуха не превышают допустимых норм.


«Это просто дымка. Никаких смогов нет <…>. Может быть, где-то и пыль, но у нас по постам нет никаких нарушений, превышений ПДК нет», — сообщили корреспонденту НГС в Гидрометцентре.


Ранее стал известен прогноз погоды на ближайшие два дня: в четверг-пятницу в городе ожидается жаркая и безветренная погода.

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