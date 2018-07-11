S7 отменила прямые рейсы из Новосибирска в Минск

S7 летает в столицу Белоруссии раз в неделю по средам
S7 летает в столицу Белоруссии раз в неделю по средам

Авиакомпания S7 Airlines решила отменить прямые рейсы из Новосибирска в Минск, которые начала выполнять чуть больше двух месяцев назад.


«Отмена рейса обусловлена экономическими причинами. В последнее время существенно выросла себестоимость перевозки. В частности, стоимость топлива увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим снизилась эффективность выполнения рейсов из Новосибирска в Минск», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе группы компаний S7.


Летать по этому маршруту S7 Airlines начала со 2 мая — до этого прямых рейсов из Новосибирска в столицу Белоруссии не было 4 года. Сейчас авиаперевозчик выполняет рейсы в Минск раз в неделю по средам на самолётах Airbus A320.


Последний рейс запланирован на 1 августа, следует из расписания на сайтах авиаперевозчика и аэропорта Толмачёво. В дальнейшем добраться из Новосибирска в Минск можно будет только с пересадками.


«Пассажирам, которые приобрели авиабилеты с вылетом позже 1 августа 2018 года, предложен альтернативный вариант перелета с пересадкой в Москве или возможность сделать вынужденный возврат стоимости авиабилета», — пояснили в S7.


При этом в авиакомпании не ответили на вопрос, планируется ли возобновить эти рейсы в дальнейшем.

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