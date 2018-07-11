Туристы привезли в Новосибирск малярию и опасную лихорадку

Чаще всего туристы заболевают на популярных курортах Азии 
Чаще всего туристы заболевают на популярных курортах Азии 

В Новосибирской области зарегистрировали несколько случаев завезённых инфекционных заболеваний — новосибирцы привезли их с курортов.


Всего за последние полгода специалисты насчитали 18 случаев. Самая распространённая болезнь — лихорадка денге с 16 случаями. Заболевшие посещали Таиланд, Грецию и Вьетнам. Ещё в Новосибирской области зафиксировали один завезённый случай кори — из Франции и один случай малярии — заболевший вернулся из Южного Судана, сообщили в региональном Роспотребнадзоре в ответ на запрос НГС.


В первом полугодии прошлого года завезённых заболеваний в Новосибирске было меньше — всего 10 случаев. Одну из опасных болезней — брюшной тиф — привёз житель Академгородка, который признался, что пил речную воду в Индии.


По словам заместителя главного врача инфекционной клинической больницы № 1 Ларисы Вовней, 


почти всегда новосибирские туристы заболевают на курортах из-за комаров, которые переносят опасные вирусы.


«В мире сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости лихорадкой денге, и особенно широко это заболевание распространено в Юго-Восточной Азии, откуда к нам её только и везут. Это Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Япония, Вьетнам <...> Это острое трансмиссивное вирусное заболевание. У заболевших повышается температура, лихорадка, интоксикация, боли в мышцах, в суставах, появляется разнообразная сыпь и увеличиваются лимфоузлы. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром. Источник инфекции — заболевший человек, обезьяна, летучая мышь, а переносчики и распространители — это комары», — объяснила она корреспонденту НГС.


Заболеть лихорадкой могут все, но чаще всего — дети. После этого в организме вырабатывается пожизненный иммунитет к вирусу. Пациентов госпитализируют в стационар, добавила она.


Малярия также передаётся через комаров, поэтому, как советуют врачи, в отпуске необходимо пользоваться репеллентами и москитными сетками. Кроме того, перед поездкой специалисты советуют пройти медобследование, с собой взять аптечку, а на курортах пить только кипячёную или бутилированную воду, не есть фрукты, купленные на улице или брать фрукты с толстой кожурой. В Роспотребнадзоре добавили, что перед тем, как сесть в самолёт, нужно взять у турфирм информацию об эпидемиологической ситуации в стране, в которую отправляются.


Недавно в Новосибирске зафиксировали вспышку кори — в больницах оказались 10 детей, которые вернулись из другого региона.

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