До конечной не доедут: трамваи перестанут ходить на Юго-Западный из-за ремонта путей

Теперь до жилмассива можно будет добраться только на автобусе или маршрутке

Три трамвая — № 15 , 16 и 18 — изменят свои маршруты из-за ремонтных работ в Ленинском районе Новосибирска: временные маршруты будут действовать с полуночи субботы, 14 июля.





По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, теперь трамваи будут пропускать конечную остановку «Юго-Западный жилмассив».





Трамваи № 15 и 18 будут ходить по новому маршруту от остановки «Вокзал Новосибирск-Западный» и далее по улице Троллейной, 9 Гвардейской Дивизии, Волховской с правым поворотом на улицу Связистов, затем — по улице Невельского, Широкой до остановки «Вокзал Новосибирск-Западный». Дальше трамваи будут ходить по обычному маршруту.





Трамвай № 16 будет временно закрыт.





Движение по обычным маршрутам будет возобновлено в 5:30 в понедельник, 16 июля.





Фиолетовым цветом отмечен изменённый маршрут





Ранее в мэрии сообщали о перекрытии улицы Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска — это тоже привело к изменению схем движения общественного транспорта.