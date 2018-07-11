До конечной не доедут: трамваи перестанут ходить на Юго-Западный из-за ремонта путей
Три трамвая —
По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, теперь трамваи будут пропускать конечную остановку «Юго-Западный жилмассив».
Трамваи
Трамвай
Движение по обычным маршрутам будет возобновлено в 5:30 в понедельник, 16 июля.
Ранее в мэрии сообщали о перекрытии улицы Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска — это тоже привело к изменению схем движения общественного транспорта.
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Елизавета Милованова
Фото Анны Золотовой (1), схема на основе справочника 2ГИС (2)