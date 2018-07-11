Спасатели вытащили из котлована тонущего новосибирца без сознания

Спасатели пришли на помощь новосибирцу, которому стало плохо во время купания в котловане на Юго-Западном

Утром 11 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) спасли тонущего в котловане на Юго-Западном жилмассиве мужчину.







По информации спасателей, инцидент произошёл около 10:00 в Ленинском районе Новосибирска.





«У нас пост стоит там спасательный. При совершении обхода они [спасатели] заметили, что плывущему мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Они подошли к нему [на катере], выловили. На берегу пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и передали врачам скорой помощи», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.





Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.





На минувших выходных новосибирские спасатели МАСС вытащили из тонущей в Оби лодки троих рыбаков возле посёлка Морской: лодка перевернулась во время шторма.

