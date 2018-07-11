Новосибирец прописал 37 иностранцев в крохотной комнате и попал под пять уголовных дел

Мужчина прописал 37 иностранцев в комнате общежития
Мужчина прописал 37 иностранцев в комнате общежития

В Новосибирске возбудили пять уголовных дел в отношении 30-летнего мужчины — его обвиняют в оформлении фиктивной прописки для 37 иностранцев в комнате общежития.


В прокуратуре Кировского района корреспонденту НГС сообщили, что мужчина прописывал иностранцев в комнате общежития на улице Вертковской. Площадь комнаты составляла 16 кв. м.


«Сейчас ещё устанавливаются остальные факты. <...> В порядке надзора проводятся проверки, изучаются документы. Установили, что очень много граждан было [зарегистрировано]. Видно было, что это общежитие. Вышли, посмотрели. Опросили комендантов, но никто никогда не видел никого, кроме одного человека. Этот мужчина [обвиняемый] был прописан в этой комнате», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Павел Дмитроченков.


По информации прокуратуры, 30-летний мужчина прописывал иностранцев в период с февраля по март 2018 года. Сейчас по результатам прокурорской проверки в отделе полиции № 8 «Кировский» уже возбуждено пять уголовных дел в отношении мужчины.


По статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан) обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.


Новосибирцы часто попадаются на подделке документов. Так, в августе прошлого года 56-летний предприниматель получил три года тюрьмы за «устройство» на работу 240 гастарбайтеров. Мужчина находил «клиентов» на вещевом рынке, договаривался с ними и делал все документы — от трудового договора до справки о доходах. За услуги брал от полутора до двух тысяч рублей в месяц. В прошлом году другой новосибирец подделал штамп о прописке, чтобы устроить ребёнка в престижную школу. Суд приговорил мужчину к штрафу в 13 тысяч рублей.

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