Бензовоз столкнулся с «Тойотой» на площади Энергетиков и собрал пробку

Утром 11 июля на площади Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Toyota и бензовоз Scania — из-за аварии собралась значительная пробка.





В аварии никто не пострадал





Авария произошла около 10:30 на кольце площади Энергетиков.





«Сошлись в боковом интервале "Тойота" и бензовоз», — описали ДТП в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 10:47 на площади Энергетиков собралась пробка. Скорость движения автомобилей в потоке не превышала 7 км/ч.





Проезд автомобилей по площади Энергетиков значительно затруднён





Вечером 10 июля на Ордынском шоссе столкнулись две иномарки — на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и пожарные.

