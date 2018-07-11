Бензовоз столкнулся с «Тойотой» на площади Энергетиков и собрал пробку

Утром 11 июля на площади Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Toyota и бензовоз Scania — из-за аварии собралась значительная пробка.


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


Авария произошла около 10:30 на кольце площади Энергетиков.


«Сошлись в боковом интервале "Тойота" и бензовоз», — описали ДТП в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 10:47 на площади Энергетиков собралась пробка. Скорость движения автомобилей в потоке не превышала 7 км/ч.


Проезд автомобилей по площади Энергетиков значительно затруднён
Проезд автомобилей по площади Энергетиков значительно затруднён


Вечером 10 июля на Ордынском шоссе столкнулись две иномарки — на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и пожарные.

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