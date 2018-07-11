Подробности ДТП на трассе под Новосибирском: четверо погибли, один человек в больнице

В ДТП погибли четыре человека
В ДТП погибли четыре человека

В столкновении Toyota Ipsum и Mazda MPV на Ордынском шоссе под Новосибирском погибли двое мужчин, женщина и подросток. Ещё один человек был госпитализирован. 


«В результате столкновения двух иномарок четыре человека погибли, один госпитализирован. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — пояснил источник НГС в правоохранительных органах. 


Житель Искитима, 39-летний водитель Toyota, скончался на месте, 40-летний пассажир автомобиля, новосибирец, был доставлен в Ордынскую ЦРБ. В Mazda погибли 32-летний водитель и две пассажирки машины — 36-летняя женщина и 17-летняя девушка. 


ДТП произошло 10 июля в 19:03 в Ордынском районе Новосибирской области в районе посёлка Новопичугово, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. 


«Виновник — водитель "Тойоты Ипсум", обогнал нас ещё под Ордынским, слишком агрессивный стиль вождения, сразу запомнился. Вторую машину отнесло уже к обочине, марку не разобрал, так как люди столпились. Когда мы проезжали, один [человек] без признаков жизни лежал на обочине, в "Ипсуме" водитель был зажат уже тоже мертвый, я так понял, если был еще кто-то, то я их не видел. Двое точно», — рассказал ранее корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Данил.


В январе в ДТП под Новосибирском погибли шесть человек, когда на трассе Р-256 Новосибирск — Барнаул столкнулись два встречных автомобиля

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