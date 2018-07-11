Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на перекрёстке в центре города
Сегодня, 11 июля, на пять часов перестанут работать светофоры на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского в Центральном районе Новосибирска.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении пояснили, что на перекрёстке будут устанавливаться новые светофоры.
«Будет производиться демонтаж и монтаж светофорных объектов по программе Безопасных и качественных дорог. Светофор не будет работать с 11:00 до 16:00. Может быть, успеем и быстрее», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова