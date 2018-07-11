Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на перекрёстке в центре города

Светофор перестанет работать в 11 часов утра

Сегодня, 11 июля, на пять часов перестанут работать светофоры на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского в Центральном районе Новосибирска.







В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении пояснили, что на перекрёстке будут устанавливаться новые светофоры.





«Будет производиться демонтаж и монтаж светофорных объектов по программе Безопасных и качественных дорог. Светофор не будет работать с 11:00 до 16:00. Может быть, успеем и быстрее», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

