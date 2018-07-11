Роспотребнадзор порекомендовал новосибирцам не купаться на «Наутилусе»

Пляж не прошел проверку
Пляж не прошел проверку

Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области взяли пробы воды в водоёмах в местах отдыха. Из пяти официально открытых пляжей в Новосибирске, по их мнению, купаться можно только на четырёх — пляж «Бугринская роща», «Звезда», «У моря Обского» и «Сан Сити».


«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области не рекомендует купание в тех местах, где вода не соответствует гигиеническим нормативам, а также вне официально открытых пляжей и в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах», — сообщили в ведомстве.


Пятый пляж «Наутилус» в Ленинском районе, на котором официально разрешено купаться, не прошел проверку по микробиологическим показателям — он не соответствует гигиеническим нормам.


В прошлом месяце Роспотребнадзор разрешал купаться на всех пяти официально принятых пляжах города.

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