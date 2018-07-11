Новосибирец вылетел на встречную полосу и остался жив

Момент аварии с регистратора очевидца

Авария произошла вчера вечером на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска недалеко от гипермаркета «Лента».







Водитель иномарки «Тойота Спасио» внезапно потерял управление, наехал на разделитель и сбил столб со знаком дорожного движения, после чего выехал на оживленную встречную полосу движения. По словам очевидца, он чудом остался жив.







«Когда это все произошло, я за ним еду и смотрю, где машина стоит? Пойти посмотреть, что с водителем, как? А водитель уже вокруг машины ходит. Спрашиваю: "Что случилось?" Он говорит: "Вообще не знаю, не понимаю, плохо стало"», — рассказал очевидец аварии Алексей.







По словам очевидца Алексея, водитель иномарки не пострадал, чего не скажешь о самой машине — от встречи с препятствием сильно повредилась передняя часть автомобиля.







Вчера НГС писал об аварии на Бердском шоссе — там маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой.