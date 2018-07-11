Новосибирец вылетел на встречную полосу и остался жив
Авария произошла вчера вечером на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска недалеко от гипермаркета «Лента».
Водитель иномарки «Тойота Спасио» внезапно потерял управление, наехал на разделитель и сбил столб со знаком дорожного движения, после чего выехал на оживленную встречную полосу движения. По словам очевидца, он чудом остался жив.
«Когда это все произошло, я за ним еду и смотрю, где машина стоит? Пойти посмотреть, что с водителем, как? А водитель уже вокруг машины ходит. Спрашиваю: "Что случилось?" Он говорит: "Вообще не знаю, не понимаю, плохо стало"», — рассказал очевидец аварии Алексей.
По словам очевидца Алексея, водитель иномарки не пострадал, чего не скажешь о самой машине — от встречи с препятствием сильно повредилась передняя часть автомобиля.
Вчера НГС писал об аварии на Бердском шоссе — там маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой.
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Елизавета Милованова
Фото с регистратора предоставлено очевидцем Алексеем