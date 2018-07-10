Новый штраф: 2000 рублей за техосмотр

Штраф возрастает с 800 до 2000 рублей

Минэкономразвития РФ разработало пакет поправок в КоАП и закон о техосмотре, согласно ним штраф за отсутствие диагностической карты техосмотра возрастает с 800 до 2000 рублей.







«Нарушение станут регистрировать камеры фото- и видеофиксации. При этом выписывать подобные штрафы предлагается не чаще одного раза в сутки, поскольку автомобиль может несколько раз попасть в зону работы различных камер», — сообщается в пояснительной записке к пакету поправок.







Новые штрафы грозят и компаниям, которые проводят техосмотр. За выдачу диагностической карты на неисправную машину, за игнорирование фактического осмотра машины штраф составит 5–10 тысяч рублей.





Для пунктов техосмотра решено вводить ограничения по числу клиентов. Пропускную способность, которая рассчитана для данного конкретного пункта, нельзя будет превышать более чем на 5%.







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