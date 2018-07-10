Фото: у такинов в Новосибирском зоопарке родился детёныш
Новосибирский фотограф Владимир Шадрин сфотографировал детёнышей такинов, которые недавно родились в зоопарке.
Такин — это парнокопытное млекопитающее, которое обитает в Восточных Гималаях. В холке взрослые особи достигают высоты до 100 сантиметров. Рога самцов и самок очень похожи на рога буйволов.
Такин водится в бамбуковых лесах, которые растут на высоте от 2000 до 4500 метров. Животные широко распространены в горах Индии, Тибета, Непала и Китая. На сегодняшний день такины занесены в Международную Красную книгу.
«Основная пища — трава и листья. Такин является активным дневным животным. Такины собираются в маленькие группы летом и собираются в стада до ста особей зимой, старые самцы ведут уединённый образ жизни», — говорится на официальном сайте Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.
Первых такинов в Новосибирский зоопарк привезли из Берлина в 2005 году. Первый детёныш у новосибирских такинов появился в 2008 году.
«В общей сложности на свет появилось 12 детёнышей. Новосибирский зоопарк — единственный в России, где можно увидеть такинов — мишми», — говорится на сайте зоопарка.
В начале лета, 9 июня, стало известно о рождении детёнышей у других животных в зоопарке — тогда у пары лосей появились лосята.
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Александр Сильченко
Фото Владимира Шадрина