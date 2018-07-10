«Тойота» врезалась во встречный автомобиль под Новосибирском

Авария случилась на Ордынском шоссе
Авария случилась на Ордынском шоссе

Вечером 10 июля на Ордынском шоссе столкнулись две иномарки — на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и пожарные.


ДТП случилось около 17:30 недалеко от остановки «Новопичугово» на Ордынском шоссе. 


«Виновник — водитель "Тойоты Ипсум", обогнал нас еще под Ордынским, слишком агрессивный стиль вождения, сразу запомнился. Вторую машину отнесло уже к обочине, марку не разобрал, так как люди столпились. Когда мы проезжали, один [человек] без признаков жизни лежал на обочине, в "Ипсуме" водитель был зажат уже тоже мертвый, я так понял, если был еще кто-то, то я их не видел. Двое точно», — рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Данил.


По словам очевидцев, пожарные тушили автомобили, которые дымились после столкновения. Получить оперативный комментарий в ГУ МВД корреспонденту НГС не удалось. 


Одна из серьёзных аварий под Новосибирском случилась 11 января, когда на трассе Р-256 Новосибирск — Барнаул столкнулись два встречных автомобиля

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