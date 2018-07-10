Уже почти готово: в мэрии назвали новые сроки сдачи дублёра Богдашки

На улице Георгия Колонды уже появился новый асфальт
На улице Георгия Колонды уже появился новый асфальт

В мэрии Новосибирска рассказали, когда откроется дорога на улице Георгия Колонды от Лебедевского до Фадеева — дорогу должны сдать уже 1 октября.


По информации пресс-центра мэрии, на сегодняшний день уже полностью завершены строительство водопропускной трубы и отсыпка насыпи автодороги.


«На 95% выполнено укрепление берегов реки Ельцовки-II, по строительству дорожной одежды: на 95% выполнены работы по устройству основания из щебня, ведутся работы по устройству верхнего слоя основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона, устройству нижнего слоя покрытия из плотного асфальтобетона, ведутся работы по строительству ливневой и дренажной канализаций, строительству линии освещения», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.


Также в мэрии добавили, что все подземные коммуникации уже вынесены из зоны строительства автодороги.


Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей». Но ещё в мае ожидалось, что дорога будет достроена в течение лета

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