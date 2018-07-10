Хоккейная «Сибирь» продлила контракт с бывшим нападающим питерского СКА

«Сибирь» продлила контракт с Сигарёвым на год
«Сибирь» продлила контракт с Сигарёвым на год

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 25-летним нападающим Андреем Сигарёвым.


Информация об этом появилась на официальном сайте ХК «Сибирь» днём 10 июля.


«Хоккейный клуб "Сибирь" продлил контракт ещё на сезон с 25-летним нападающим Андреем Сигарёвым (10.03.1993, 185/90). В минувшем регулярном чемпионате форвард провёл за "Сибирь" 48 матчей, в которых набрал 24 очка (9+15) при показателе полезности +2», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сибирь».


25-летний нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе команды СКА из Санкт-Петербурга. За «Сибирь» Сигарёв начал играть в сезоне 2017/2018 года.


На прошлой неделе НГС опубликовал календарь на сезон 2018/2019 для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» — новосибирская команда проведёт 62 матча в сентябре – феврале. В конце июня клуб показал новую фирменную экипировку для вратаря Алексея Красикова — как сообщается на официальной странице «Сибири» в Instagram, Красиков будет играть в ней в предстоящем сезоне. На новых щитках голкипера нарисована фирменная снежинка и написано «Сибирь».

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