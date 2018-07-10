В Новосибирске пропала 16-летняя школьница с чёрной сумкой

Пропавшая ушла из дома неделю назад

Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 16-летней Ксении Или, которая пропала 3 июля.







Девочка ушла из дома в Калининском районе в неизвестном направлении.





«Есть свидетельства, указывающие на её примерное местонахождение. Но определить его на данный момент пока не получилось. Очень нужны свидетельства от людей, которые видели девочку или знают, где она проживает. <…> Работаем в плотной связке с полицией», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.





Как сообщается в ориентировке «Лизы Алерт», у пропавшей Ксении Или полное телосложение, длинные каштановые волосы, карие глаза. Рост пропавшей — 172 см. В день исчезновения она была одета в чёрные легинсы и розовые балетки. С собой девочка взяла чёрную сумку.





Ранее стало известно, что в Сочи следователи возбудили уголовное дело об исчезновении 13-летнего Всеволода Коростылёва из Новосибирской области, который на прошлой неделе оторвался от туристической группы и пропал во время спуска с горы Фишт.