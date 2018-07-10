Дизайнер из Санкт-Петербурга вдохновился новосибирскими зданиями и начал их вышивать

Предметный дизайнер из Санкт-Петербурга Саша Браулов вышивает гладью на чёрной ткани авангардистские здания, среди них есть уже три новосибирских — дом Аэрофлота, здание Госбанка и клуб Союза совторгслужащих. Так он хочет привлечь внимание к проблеме утраты примеров архитектуры 1920–1930-х годов.


Вышивкой он увлекается с детских лет, а вышивать архитектуру начал года полтора-два назад. «Идея пришла довольно просто. У нас с женой есть студия предметного дизайна 52 Factory, в которой мы создаём вещи, в том числе под вдохновением искусства 1920–30-х годов. Проект с вышивкой появился в результате увлечения непосредственно самим процессом вышивания и любовью к русскому авангарду. Это попытка привлечь больше внимания к проблеме утраты архитектуры данного периода в нашей стране», — рассказал корреспонденту НГС Саша Браулов.



Здания он выбирает, исходя из ряда факторов: историческая значимость для города, наличие подходящих изображений сооружения, личные предпочтения. Всего Саша создал около 60 работ, три из которых с новосибирскими зданиями. У него есть книги, посвящённые архитектуре авангарда, в том числе и по Новосибирску, поэтому использовал этот материал в работе, кроме того, изучал информацию в интернете, а вышивал по фотографиям.



«Хотел бы вышить ещё несколько штук. В Новосибирске очень много чудесных памятников архитектуры авангарда: здание Крайисполкома (на Красном проспекте, 18 — М.Т.), "Дом с часами" (Красный проспект, 11), здание управления Западно-Сибирской ж/д (Вокзальная магистраль, 14), контора Госэлектросиндиката (улица Максима Горького, 64) и так далее», — делится мастер.


По его словам, эти работы созданы не для продажи: «Проект создавался под другие цели и, думаю, что таким и останется. Правда, некоторое время назад вышил несколько зданий на заказ для поклонников архитектуры авангарда из-за рубежа», — добавил Браулов.


В «Доме с часами», который упомянул Саша Браулов, 18 июня запустили часы, до этого они стояли несколько лет.

Прочтений: 1067
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено