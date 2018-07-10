Дизайнер из Санкт-Петербурга вдохновился новосибирскими зданиями и начал их вышивать

Предметный дизайнер из Санкт-Петербурга Саша Браулов вышивает гладью на чёрной ткани авангардистские здания, среди них есть уже три новосибирских — дом Аэрофлота, здание Госбанка и клуб Союза совторгслужащих. Так он хочет привлечь внимание к проблеме утраты примеров архитектуры 1920–1930-х годов.







Вышивкой он увлекается с детских лет, а вышивать архитектуру начал года полтора-два назад. «Идея пришла довольно просто. У нас с женой есть студия предметного дизайна 52 Factory, в которой мы создаём вещи, в том числе под вдохновением искусства 1920–30-х годов. Проект с вышивкой появился в результате увлечения непосредственно самим процессом вышивания и любовью к русскому авангарду. Это попытка привлечь больше внимания к проблеме утраты архитектуры данного периода в нашей стране», — рассказал корреспонденту НГС Саша Браулов.







Публикация от sasha braulov (@sashabraulov) 3 Июл 2018 в 10:33 PDT





Здания он выбирает, исходя из ряда факторов: историческая значимость для города, наличие подходящих изображений сооружения, личные предпочтения. Всего Саша создал около 60 работ, три из которых с новосибирскими зданиями. У него есть книги, посвящённые архитектуре авангарда, в том числе и по Новосибирску, поэтому использовал этот материал в работе, кроме того, изучал информацию в интернете, а вышивал по фотографиям.









«Хотел бы вышить ещё несколько штук. В Новосибирске очень много чудесных памятников архитектуры авангарда: здание Крайисполкома (на Красном проспекте, 18 — М.Т.), "Дом с часами" (Красный проспект, 11), здание управления Западно-Сибирской ж/д (Вокзальная магистраль, 14), контора Госэлектросиндиката (улица Максима Горького, 64) и так далее», — делится мастер.





По его словам, эти работы созданы не для продажи: «Проект создавался под другие цели и, думаю, что таким и останется. Правда, некоторое время назад вышил несколько зданий на заказ для поклонников архитектуры авангарда из-за рубежа», — добавил Браулов.







В «Доме с часами», который упомянул Саша Браулов, 18 июня запустили часы, до этого они стояли несколько лет.

