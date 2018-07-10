Военные пришли на помощь водителю из Новосибирска, который неделю жил на трассе

ДТП произошло в 153 километрах от Читы
ДТП произошло в 153 километрах от Читы

Вечером 9 июля военные на тягаче вытащили из кювета фуру новосибирского дальнобойщика — водителю пришлось неделю жить на трассе в 153 км от Читы. 


«Приехал военный тягач, отбуксировали на площадку в десяти километрах, — рассказал корреспонденту НГС дальнобойщик Юрий. — Автомобиль [работает] нормально, бывает и хуже. Как я понял, с военными договорились из ГИБДД». 


Мужчина уточнил, что сразу после ремонта автомобиля он планирует вернуться в Новосибирск. Но сколько времени уйдёт на ремонт, он пока не знает.


Напомним, 3 июля Юрий попал в ДТП в 153 километрах от Читы — мужчина вёз утеплители из Хабаровска в Иркутск на своём грузовике Scania, на скользкой после дождя дороге автомобиль вынесло в кювет. Ни МЧС, ни ГИБДД не смогли помочь Юрию вытащить автомобиль, и водителю пришлось неделю жить на трассе в фуре, еду и воду ему давали мимо проезжающие водители. 


Новосибирские дальнобойщики нередко попадают в проблемные ситуации во время рейсов — зимой две фуры застряли на трассе в 38 градусов мороза.

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