Подстрелили на районе: в Новосибирске ищут донора для кота с пулевым ранением
Сегодня, 10 июля, в ветеринарную клинику «Артемида+» поступил кот с пулевым ранением — сейчас в Новосибирске срочно ищут доноров крови для животного.
«Кот гулящий. Вот после одной из прогулок он и пришёл домой с такой проблемой. По словам хозяев, одна пуля у него уже была, а сейчас обнаружено было уже две пули. Пули не боевые, это от пневматики. Состояние пока тяжёлое, скорее всего, ещё и вирусные инфекции есть у него», — рассказали корреспонденту НГС в ветклинике «Артемида+».
В клинике добавили, что на данный момент нужен только один донор, но в дальнейшем может потребоваться и больше.
«Хозяева нашли только одного донора, а звонков больше не поступало. Пока нужен только один донор, но в дальнейшем могут понадобиться ещё. Пока неизвестно, что будет с операцией. Может, не совместимые с жизнью [травмы]. <…> Пациент нестабильный», — добавили в приёмной ветеринарной клиники.
В конце июня новосибирские диггеры из проекта «За гранью дозволенного» спасли щенка, провалившегося в коллектор в Железнодорожном районе Новосибирска.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/artemidaplus_nsk