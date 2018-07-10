Семье новосибирцев не понравились большие счета за коммуналку — они отказались от УК через суд

Истцы отказались платить управляющей компании из принципа

Семья новосибирцев через суд отказалась от услуг компании «Разъездная 12», которая управляет их домом в микрорайоне «Благовещенка» за Нижней Ельцовкой.







Жильцы утверждают, что вообще не выбирали эту УК, а протокол собрания собственников был сфальсифицирован.







«Отдельную пикантность истории добавляет то, что тариф [на содержание жилья] управляющая компания сама себе назначила почти в полтора раза выше, чем во всех окрестных домах, — по нашему дому и по точно такому же соседнему, а все остальные пять домов [в микрорайоне "Благовещенка", которыми управляет ООО "Разъездная 12"] обслуживаются существенно дешевле, что, конечно же, наше любопытство распаляло», — рассказала корреспонденту НГС истица Юлия Дрокова, владеющая квартирой в доме № 5 в Серебряном переулке.







По словам истицы, 9-квартирная новостройка была сдана в декабре 2016 года, а с марта 2017-го собственникам начали приходить платёжки от управляющей компании — ООО «Разъездная 12».







«При этом хоть мы там и не жили [до мая], но мы делали ремонт и каждый день там бывали и общались с людьми. Нам было очевидно с самого начала, что никакого собрания по выбору управляющей компании не проходило <…> Первое, что было предпринято: мы написали запрос в саму "Разъездную" с просьбой вообще объяснить, на каком таком основании, как она получила право управления этим домом. На этот запрос она никак не ответила. Потом писали запрос в жилинспекцию. И в ноябре 2017 года из ответа жилинспекции нам стало известно, что якобы было в феврале проведено собрание. Мы получили копию протокола, из протокола стало очевидно, что он "нарисованный" <…> Там были подписи двух собственников — председателя и секретаря собрания», — сообщила Юлия Дрокова.







Истица пояснила, что она и её муж принципиально отказались платить управляющей компании, которую не выбирали, и за полтора года не перечислили ей ни копейки ни за жилищные, ни за коммунальные услуги. Общий долг превысил 64 тысячи рублей.





Свои права семья решила отстаивать в суде. Ответчиками стали управляющая компания и двое соседей, подписи которых значились под протоколом общего собрания собственников.







По словам Юлии Дроковой, в суде одна из ответчиц пояснила, что эту подпись поставила не она, а муж. Вторая соседка сообщила, что в документе расписывалась сама, но якобы по просьбе представителя управляющей компании, рассказывает истица.





«И обе они на суде подтвердили, что собрания действительно никакого не было», — описала ситуацию Юлия Дрокова.







В суде они с мужем требовали признать недействительными и решение общего собрания собственников, и договор управления.







На прошлой неделе, 5 июля, Советский районный суд Новосибирска удовлетворил требования истцов, следует из карточки дела на сайте суда.







Когда решение вступит в силу, всем собственникам квартир придётся вместе решать, кто будет управлять их домом. При этом истица не исключает, что жильцы могут вообще сменить форму управления или, например, не станут отказываться от прежней УК, а просто проведут с ней переговоры и убедят её снизить тарифы.







«Лично для нас с мужем этот вариант не очень желанный, но понятно, что мы не можем одни решать за весь дом. Но теперь у нас есть очевидный аргумент для торга с этой управляющей компанией», — пояснила Юлия Дрокова.







Также истица добавила, что не планирует погашать долг перед «Разъездной 12». «Если управляющая компания считает, что у неё есть основания с нас требовать эти деньги — вперёд и с песней в суд с иском о взыскании задолженности. Лично для нас это будет очень интересный процесс, потому что мы считаем, что легко и непринуждённо докажем необоснованность всей суммы, ну кроме разве что непосредственно коммунальных услуг», — рассуждает истица.





Заместитель директора ООО «Разъездная 12» Михаил Левшаков в свою очередь сообщил корреспонденту НГС, что управляющая компания добросовестно делает свою работу и не может знать, проводилось или не проводилось на самом деле собрание собственников по выбору УК. Этот вопрос в компетенции жильцов.





«Я тут не могу комментарии давать, потому что я в этом собрании не участвовал, я не инициатор, я его не проводил — нам только был протокол передан», — уточнил представитель управляющей компании.







По его словам, договор управления многоквартирным домом с «Разъездной 12» подписали тогда все жильцы, за исключением одной квартиры. Согласились собственники и с тарифами УК, которые по техническим причинам отличаются от тарифов в домах с большей площадью, рассказал Михаил Левшаков.





По его мнению, позиция истцов объясняется тем, что они «ни за что не хотят платить».





«У нас интереса в этом доме нет никакого. Более того, истцам мы предлагали неоднократно помочь провести собрание, избраться, ТСЖ им сделать или непосредственное управление. Они уже там больше года, говорят, ищут другую управляющую компанию. Просто это дом 400 квадратов, никому он на фиг не нужен, в том числе и нам. <…> Я рад бы избавиться от этого дома как управляющая организация, но я по закону не могу — я должен кому-то передать его <…> Если найдётся управляющая организация или кто-то, кто готов этот дом взять, вот прям в течение суток в соответствии с законом готовы передать», — резюмировал Михаил Левшаков.





Ранее в Новосибирском районе возле домов микрорайона «Пригородный простор» появились тяжёлые чёрные конусы с надписями «Здесь живёт должник!». Таким способом потребительский кооператив «Толмачёвский» решил бороться с неплательщиками, которые годами не рассчитываются за коммунальные услуги.