Больше пить и не кипеть: ГИБДД попросила водителей быть осторожнее на жаре

По возможности водителей просят воздержаться от дальних поездок

Новосибирская Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности в жаркую погоду — новосибирцев призывают быть внимательнее и аккуратнее на дороге, а также воздержаться от дальних поездок.







Автоинспекторы рекомендуют заранее выбирать время для поездок на дальние расстояния, а также заранее проверять техническое состояние автомобиля.





«Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его "закипания" на дороге», — сообщают автоинспекторы.





При управлении машиной нужно соблюдать установленную скорость, дистанцию и боковой интервал, так как во время жары асфальт становится скользким, почти как при гололёде.





«Водителям во время поездки в жаркую погоду обязательно время от времени протирать лицо и шею влажной салфеткой. В длительную поездку брать с собой термос с прохладительным напитком, лучше — минеральную воду, которая хорошо утоляет жажду», — рекомендуют в ГИБДД.





Парковать автомобиль необходимо в тени либо закрывать лобовое стекло изнутри специальным экраном. Автомобиль, простоявший на солнце, перед поездкой нужно обязательно проветрить.





«Необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья, если присутствуют головокружение, слабость, сильная головная боль, то следует остановиться — продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно», — добавляют автоинспекторы.





Кроме того, в ГИБДД сообщают, что на случай плохого самочувствия в автомобиле всегда должна быть аптечка со всеми необходимыми лекарствами. Также во время жары ни в коем случае нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.





Госавтоинспекция напоминает, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут в любое время обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД как на дороге, так и по телефонам подразделений службы или дежурных частей полиции.





Вчера спасатели МЧС предупредили новосибирцев о надвигающейся на город аномальной жаре — в ближайшие дни температура может повыситься до 30 градусов.