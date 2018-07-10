Две девушки из Новосибирска нарисовали первых сибиряков по историям их потомков

Сибиряки глазами авторов проекта «Святая Сибирь»
Сибиряки глазами авторов проекта «Святая Сибирь»

Две сибирячки Дарья Юськова и Ольга Ечевская собирают и рассказывают истории людей, связанных с Сибирью. На днях они начали новую серию историй — о том, как в Сибирь приезжали первые переселенцы.


Проект «Святая Сибирь» или Holy Siberia придумала Дарья Юськова в апреле 2017 года. Недавно к проекту присоединилась социолог из Новосибирска Ольга Ечевская. Она вместе со своей коллегой с кафедры социологии НГУ с 2011 года исследует сибирскую идентичность, поэтому её привлёк этот проект. В нём она отвечает за тексты, а Дарья — за иллюстрации.


В самом начале Дарья нарисовала медведя с нимбом из снежинок и шишкой в лапах вместо свечи, который стал символом «Святой Сибири». Потом рисунок напечатали на футболках, сделали значки и наклейки, начали их продавать на сайте.



«Дарья — сибиряк в третьем поколении, родилась и выросла в Сибири, несколько лет назад уехала в Санкт-Петербург. Но, как говорится, можно уехать из Сибири, но Сибирь из тебя никуда не уедет. И вот, прожив несколько лет в Петербурге, Дарья захотела рассказать о Сибири, людях, которые здесь живут, и о том, что объединяет сибиряков сквозь расстояния и время», — рассказала Ольга Ечевская о создательнице проекта.


После первого медведя появились и другие рисунки — уже сибиряков в костюмах полярников. Их создатели выкладывают в профиле Holy Siberia в «Инстаграме», сопровождая небольшими историями, после которых и родились рисунки, — встречи с сибиряками, их семьями или распространённые слова-регионализмы. Теперь это основа проекта.


«Меня совершенно завораживает то, какими разными путями семьи современных сибиряков попадали сюда и из каких причудливо сочетающихся элементов они иногда собираются. И сейчас проект строится вокруг историй людей, живущих в Сибири или вдохновлённых Сибирью. Мы разговариваем с сибиряками в сибирских городах, в Москве и Петербурге, в Европе и Америке, с коренными сибиряками и с приехавшими в Сибирь недавно, записываем эти истории, рисуем их и рассказываем миру», — говорит Ольга.


В июне создательницы рассказывали истории американцев, которые связаны с Сибирью — когда-то там жили или оттуда приехали их родственники, друзья и коллеги. Сейчас создательницы решили рассказать истории семьи других переселенцев — переселенцев в Сибирь, и вчера уже вышла первая история жительницы Новосибирска Татьяны Бархуновой, семья которой живёт в Сибири с конца XIX века. Её предок генерал Александр Сандецкий приехал командовать войсками Забайкальской области, а дочь влюбилась в его адъютанта и навсегда осталась в Сибири. Позже их потомки переехали в Новосибирск, где и живут до сих пор.



По словам Ольги Ечевской, таких историй переселенцев набралось много — есть истории и про сибирскую ссылку, и про попавших в Сибирь по распределению, и про комсомольские стройки, и даже про «приехавших на спор». Все истории постепенно появятся в группе в Facebook и Instagram проекта.


«Прежде всего нам хочется рассказать про Сибирь так, как видим и проживаем её мы и люди, которые в ней и ею живут. Подписчики уже говорят спасибо, что начали рассказывать историю семьи — и много нового узнали о своих предках, подняли семейные архивы. Пока рассказываем в таком формате, в "Фейсбуке" и "Инстаграме", потом, может быть, наберём материала на книжку или на какой-то ещё оффлайновый "результат"», — объясняет Ольга.


В прошлом году НГС публиковал фотографии из атласа народов Новосибирской области — среди героев книги тоже есть потомки первых переселенцев.

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