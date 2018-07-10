Теперь хоть потоп: власти Новосибирска сделают ливнёвку на затопленных переулках левого берега

С 20 июня на Порт-Артурских переулках введён режим чрезвычайной ситуации
С 20 июня на Порт-Артурских переулках введён режим чрезвычайной ситуации

В мэрии Новосибирска рассказали, что для ликвидации потопов на Порт-Артурских переулках в Ленинском районе Новосибирска будет создана система ливневой канализации.


По информации пресс-центра мэрии, с 20 июня на всей территории Порт-Артурских переулков введён режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении такого статуса приняла комиссия после того, как откачать грунтовые воды, затопившие дома, не удалось.


«В связи с поступившими обращениями жителей Порт-Артурских переулков <…> были организованы работы по откачке воды, скопившейся в водоотводном канале <…>. В результате был перекачен значительный объём воды, но её уровень в водоотводном канале не изменился. <…> Во избежание выхода из строя технических средств <…> работы были прекращены до принятия технических решений проблемы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.


В мэрии отметили, что в ближайшее время восстановят часть водоотводного канала, которую местные жители засыпали для создания выездов с Порт-Артурских переулков на улицу Спортивную.


В подвалах некоторых домов уровень воды поднялся до 30 сантиметров
В подвалах некоторых домов уровень воды поднялся до 30 сантиметров


Для решения проблемы потопов в мэрии решили создать на Порт-Артурских переулках ливневую канализацию. Сейчас прорабатываются два возможных варианта строительства ливневой канализации: со стороны новой автомобильной дороги по направлению от жилого массива вдоль Невельского, либо со стороны Спортивной с подключением в канализационную насосную станцию, оборудованную при строительстве жилого массива «Чистая Слобода».


«В ходе выработки технических решений также возникла нестандартная ситуация с проектированием систем водоотведения. Ввиду естественного рельефа местности, при котором уровни высотных отметок практически не изменяются на всей территории жилого сектора Порт-Артурских переулков (ровная местность с отсутствием уклонов), был исключен метод отвода воды самотечным образом», — сообщили корреспонденту НГС в мэрии.


Помочь местным жителям в откачке скопившейся воды обещают после того, как все работы по ремонту водоотводного канала и строительству ливневой канализации будут завершены.


Дома на Порт-Артурских переулках начало топить в середине июня. Тогда местные жители обвинили в наводнении строителей «Чистой Слободы», которые, по их мнению, засыпали водоотводные каналы. 

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