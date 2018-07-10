Фото: в Новосибирске появились 25-рублёвые монеты с Забивакой

К чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Банк России выпустил ещё четыре серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотую монету номиналом 50 рублей
К чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Банк России выпустил ещё четыре серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотую монету номиналом 50 рублей

Монеты номиналом 25 рублей, на которых изображён официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года, появились в Новосибирске.


Читатель НГС получил такую монету в отделении одного из банков на Вокзальной магистрали сегодня, 10 июля. На аверсе монеты изображён талисман ЧМ-2018 волк Забивака, на реверсе — герб Российской Федерации.


По данным сайта Центробанка РФ, такие монеты из недрагоценных металлов были выпущены 5 декабря 2017 года в двух исполнениях — обычном, тираж которого составляет 19,75 млн штук, и в специальном: талисман мундиаля показан в цвете, их тираж — 250 тысяч штук. Диаметр обеих монет — 27 мм.


В начале июня в Новосибирске появились купюры номиналом 100 рублей, посвящённые чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

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