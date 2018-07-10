Замена для Дзюбы: после ЧМ-2018 новосибирцы стали чаще записывать детей в футбольные школы

Руководители школ и тренеры отмечают интерес к детскому футболу и в июле

Новосибирцы в июне и июле стали чаще записывать детей в футбольные школы из-за интереса к чемпионату мира по футболу – 2018 и из-за побед сборной России, дошедшей до четвертьфинала соревнований.







Директор новосибирской футбольной школы «Джуниор» Ксения Новоградская рассказала корреспонденту НГС, что увеличение спроса однозначно есть: если в прошлом году в июне к ним пришло всего 5 человек за месяц, то в этом году прибавилось 70. «В июле тоже много звонков и заявок — хотят записаться, — добавила она. —





Я больше чем уверена, что в связи с чемпионатом мира по футболу в России интерес к этому виду спорта явно увеличился».







Тренер команд 2007–2008 года рождения и 2000–2001 ДЮСШ «Сибиряк» Роман Черников подчеркнул, что всегда большое количество детей хочет заниматься в их детско-юношеской спортивной школе, воспитанники которой становятся профессиональными футболистами, играют в составе молодёжной и юношеской сборных команд России. А в последний месяц родители, действительно, активизировались.







«Родители, а иногда и сами дети звонят и мне, и сотрудникам администрации ПМФК "Сибиряк", пишут в социальные сети клуба. Связано это и с удачным выступлением сборной России на чемпионате мира. Победы профессиональных футболистов всегда увеличивают интерес к нашему виду спорта. Но связано это и с тем, что именно летом мы комплектуем команды на следующий сезон, который начнётся в августе. Хочется всё-таки посоветовать родителям не заставлять ребёнка насильно играть в большой футбол или мини-футбол. Иногда только папа или мама хотят, чтобы их сын начал посещать тренировки. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ребёнок должен сам полюбить футбол. Плюс приводить на тренировки лучше детей школьного возраста», — пояснил Черников.







Часть футбольных клубов рассчитывают на возрастание количества желающих освоить футбол осенью





Директор футбольной школы «Юниор» Артём Казанцев отметил, что сейчас нет большого всплеска, потому что лето — это в целом не сезон для их сферы. Они занимаются с детьми, как правило, из детских садов, а сейчас все разъезжаются. Но к осени они ожидают увеличения спроса и в «Юниоре».







Владелец футбольного клуба «Центр» Степан Гутов тоже считает, что летом все разъезжаются, а к осени они ощутят всплеск желающих записаться на футбол, при этом сейчас их стали чаще приглашать для проведения мастер-классов по футболу для детей.







«Спрос на детский футбол в целом возрастает в связи с чемпионатом мира и с успешным выступлением сборной России:





нас очень часто приглашают сейчас на различные активности — каждые выходные проводим мастер-классы для детей. Если раньше футбол чаще вызывал негативные эмоции у людей, то сейчас его хорошо воспринимают. Например, в мае мы проводили мастер-класс, дети были не такими активными, а сейчас всё лучше проходит. Общий фон восприятия футбола улучшился после того, как наша сборная показала такую отдачу», — заявил Гутов.







Тысячи болельщиков собрались в фан-зоне на Михайловской набережной Оби в Новосибирске на матч сборных России и Хорватии.

