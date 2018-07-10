«С родителями поссорились»: полиция нашла в новосибирском кафе сбежавших из дома сестёр

Девочки больше недели не выходили на связь с родителями 
Девочки больше недели не выходили на связь с родителями 

Новосибирские полицейские обнаружили в одном из новосибирских кафе 15-летнюю Эсмиру и 17-летнюю Эльмиру К. — девушки были объявлены в розыск. 


В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что сёстры ушли из дома 25 июня. 


«С родителями поссорились, — пояснили в ведомстве. — Не хотели дома ничего делать, домашние обязанности выполнять. Отец строгий. Но никто их не бил, не наказывал». 


Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили девочек в кафе 6 июля. Выяснилось, что всё это время подростки проводили время со своими знакомыми в Новосибирске. 


«Полицейские выясняют причины безответственного поведения девушек. Известно, что ранее они уже уходили из дома, не сообщив близким о своих намерениях и местонахождении», — добавили в ведомстве. 


В начале июля в Новосибирске нашли пропавшую 19-летнюю девушку, которая сбежала из дома, чтобы «наказать родителей»

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