Дали, но не всем: СГК вернула горячую воду только в часть домов Новосибирска

По информации компании, они нашли 588 дефектов
По информации компании, они нашли 588 дефектов

Несмотря на то, что в «Сибирской генерирующей компании» над устранением проблем работают круглосуточно, они все ещё есть, а жителям проблемных участков приходится жить без горячей воды.


Отключать горячую воду в домах Новосибирска начали еще в начале мая — тогда СГК объявила о начале экстремальных испытаний теплосетей. Тогда испытания проходили в три этапа и закончились в конце мая.


В конце июня начались новые испытания, и отключения идут до сих пор. В некоторых домах, несмотря на то, что уже должны были включить воду, её нет.


Так, уже почти месяц без горячей воды живут новосибирцы на улице Гоголя в Центральном районе города. Воду жителям обещали включить 9 июля, но в итоге продлили до 20. 


«Ситуация начиналась еще в середине июня — я приехала с Алтая, и дома не было горячей воды. Потом я в ТСЖ позвонила и мне сказали, что надо воду поспускать и горячая через какое-то время пойдет, мы не можем устранить неисправность, никакой конкретной информации. Потом появилось объявления, что с 25 июня по 9 июля не будет горячей воды, будут устранять какие-то аварии. Ладно, смирились. Сегодня с утра воды, естественно, опять нет», — рассказала жительница дома № 34 на улице Гоголя Екатерина.


В ТСЖ местной жительнице ответить, почему горячей воды нет, так и не смогли, только начали повышать голос, а в единой диспетчерской службе сказали, что воды не будет до 20 июля.


«На самом деле голова вообще не промывается уже — волосы длинные. Невозможно постоянно греть чайники, мне кажется, чайник на последнем издыхании от этого от всего», — добавила Екатерина. 


В такую же ситуацию попали и жители дома напротив — улица Гоголя, 25. На улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска также продлили отключения горячей воды, но до 11 июля. 


Такое объявление висит на доме 25 по улице Гоголя
Такое объявление висит на доме 25 по улице Гоголя


«26-го числа отключили горячую воду, обещали до 5 июля, потом перенесли на 9-е. Сейчас на 11 июля. <...> Это как? Как нам терпеть это в такую жару?» — рассказала жительница дома 25 на улице Высоцкого Нина Галеева. 


В энергокомпании поясняют, что отключения продлили из-за найденных дефектов.


«В целом по городу у нас очень много повреждений, и что самое специфическое для Новосибирска — на магистральных сетях. Обычно магистральные сети рвутся меньше, поскольку у них изначально обслуживание привилегированное — толще металл самой трубы, <…> лежит в обводном канале, и так далее», — рассказала НГС пресс-секретарь «Сибирской генерирующей компании» Лариса Сергеева.


За время испытаний в СГК смогли проверить 78% тепловых сетей и нашли 588 дефектов, 310 из которых уже устранили. Больше всего нарушений специалисты компании нашли в районе действия ТЭЦ-5, к которой относятся Волочаевский и Никитинский жилмассивы, проспект Дзержинского, улицы Богаткова, Лескова, Толстого, Ленинградская, Белинского, Промышленная, Красина, Трикотажная, Демьяна Бедного, Писарева, Алейская и Семьи Шамшиных.


«В ходе опрессовок было обнаружено большое количество дефектов на тепломагистралях диаметром 800–1000–1200 мм, — рассказал заместитель главного инженера по режимам «Тепловых сетей» Роман Корниенко. — Именно поэтому без воды остаются большое число домов и потребителей. Кроме того, часть трубопроводов находятся в стесненных условиях, что существенно затрудняет производство работ».


По информации компании, сейчас горячей воды нет в 1174 домах, на муниципальном портале «Мой Новосибирск» их меньше — 1014 домов.


Ранее в «Сибирской генерирующей компании» рассказали о технологиях, которые сделали отключения горячей воды короче.

Прочтений: 2169
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено