Дали, но не всем: СГК вернула горячую воду только в часть домов Новосибирска

По информации компании, они нашли 588 дефектов

Несмотря на то, что в «Сибирской генерирующей компании» над устранением проблем работают круглосуточно, они все ещё есть, а жителям проблемных участков приходится жить без горячей воды.





Отключать горячую воду в домах Новосибирска начали еще в начале мая — тогда СГК объявила о начале экстремальных испытаний теплосетей. Тогда испытания проходили в три этапа и закончились в конце мая.







В конце июня начались новые испытания, и отключения идут до сих пор. В некоторых домах, несмотря на то, что уже должны были включить воду, её нет.







Так, уже почти месяц без горячей воды живут новосибирцы на улице Гоголя в Центральном районе города. Воду жителям обещали включить 9 июля, но в итоге продлили до 20.





«Ситуация начиналась еще в середине июня — я приехала с Алтая, и дома не было горячей воды. Потом я в ТСЖ позвонила и мне сказали, что надо воду поспускать и горячая через какое-то время пойдет, мы не можем устранить неисправность, никакой конкретной информации. Потом появилось объявления, что с 25 июня по 9 июля не будет горячей воды, будут устранять какие-то аварии. Ладно, смирились. Сегодня с утра воды, естественно, опять нет», — рассказала жительница дома № 34 на улице Гоголя Екатерина.







В ТСЖ местной жительнице ответить, почему горячей воды нет, так и не смогли, только начали повышать голос, а в единой диспетчерской службе сказали, что воды не будет до 20 июля.





«На самом деле голова вообще не промывается уже — волосы длинные. Невозможно постоянно греть чайники, мне кажется, чайник на последнем издыхании от этого от всего», — добавила Екатерина.





В такую же ситуацию попали и жители дома напротив — улица Гоголя, 25. На улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска также продлили отключения горячей воды, но до 11 июля.





Такое объявление висит на доме 25 по улице Гоголя





«26-го числа отключили горячую воду, обещали до 5 июля, потом перенесли на 9-е. Сейчас на 11 июля. <...> Это как? Как нам терпеть это в такую жару?» — рассказала жительница дома 25 на улице Высоцкого Нина Галеева.







В энергокомпании поясняют, что отключения продлили из-за найденных дефектов.





«В целом по городу у нас очень много повреждений, и что самое специфическое для Новосибирска — на магистральных сетях. Обычно магистральные сети рвутся меньше, поскольку у них изначально обслуживание привилегированное — толще металл самой трубы, <…> лежит в обводном канале, и так далее», — рассказала НГС пресс-секретарь «Сибирской генерирующей компании» Лариса Сергеева.







За время испытаний в СГК смогли проверить 78% тепловых сетей и нашли 588 дефектов, 310 из которых уже устранили. Больше всего нарушений специалисты компании нашли в районе действия ТЭЦ-5, к которой относятся Волочаевский и Никитинский жилмассивы, проспект Дзержинского, улицы Богаткова, Лескова, Толстого, Ленинградская, Белинского, Промышленная, Красина, Трикотажная, Демьяна Бедного, Писарева, Алейская и Семьи Шамшиных.





«В ходе опрессовок было обнаружено большое количество дефектов на тепломагистралях диаметром 800–1000–1200 мм, — рассказал заместитель главного инженера по режимам «Тепловых сетей» Роман Корниенко. — Именно поэтому без воды остаются большое число домов и потребителей. Кроме того, часть трубопроводов находятся в стесненных условиях, что существенно затрудняет производство работ».





По информации компании, сейчас горячей воды нет в 1174 домах, на муниципальном портале «Мой Новосибирск» их меньше — 1014 домов.





Ранее в «Сибирской генерирующей компании» рассказали о технологиях, которые сделали отключения горячей воды короче.