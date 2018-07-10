Миллионы у воды: в Новосибирске нашли коттеджи с собственными пляжами

Аналитики N1.RU составили рейтинг новосибирских коттеджей, которые продают вместе с приватными пляжами, — цена на них варьируется от 6,5 до 75 миллионов рублей.


Один из самых живописных вариантов — коттедж на берегу в Советском районе
Один из самых живописных вариантов — коттедж на берегу в Советском районе


Самый дорогой вариант выставлен на продажу в Заельцовском районе — это усадьба площадью 20 соток с домом в 450 квадратов возле военного санатория «Ельцовка». Кроме пляжа здесь есть и эллинг для катера. В доме три спальни с собственными гардеробными и санузлами, есть тёплый гараж на два автомобиля — ещё один гараж есть на территории. При этом дом продают вместе с мебелью.


Вид на реку открывается из огромных окон дома
Вид на реку открывается из огромных окон дома


В объявлении указывается, что таких предложений с выходом к реке больше нет, но, по информации аналитиков, объявлений о продаже домов, в которых указан собственный пляж, в Новосибирске — 17. При этом вариантов с прудами и просто около воды — 30, среди них есть и усадьба в «Дубравушке» с искусственным прудом на участке за 115 миллионов рублей.


За 65 миллионов можно купить коттедж площадью 531 кв. м на 38 сотках берега в Советском районе, с видом на незаселённую косу Шлюза. Как отмечает продавец в объявлении, по всей ширине участка построена подпорная стена высотой 5,2 м, в которую встроено два эллинга. В 3-уровневом доме есть кинозал и бильярдная, спа и бассейн, 4 спальни и 2 террасы.


В «Синегорье» смотреть на реку можно с просторной террасы
В «Синегорье» смотреть на реку можно с просторной террасы


На третьем месте рейтинга кирпичный коттедж с баней из бруса в сосновом бору в посёлке «Синегорье» за 65 миллионов рублей: здесь продают 2-этажный дом площадью 420 кв. м, в котором не закончен ремонт, но есть готовый дизайн-проект и закуплены материалы. 


Самый дешёвый вариант с выходом к реке эксперты нашли недалеко от Хилокского рынка: дом площадью 200 кв. м на участке в 8 соток с беседкой «в молодых соснах» здесь продают за 6,6 миллиона рублей с торгом.


К воде с участка ведут деревянные мостки, оканчивающиеся небольшим причалом
К воде с участка ведут деревянные мостки, оканчивающиеся небольшим причалом


«Территория вблизи водоёмов — самая престижная для загородной жизни, — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Первая линия позволяет собственникам обустроить для себя пляж и причал. Конечно же, это даёт больше возможностей для летнего отдыха, но и цены на объекты у воды заметно выше, чем на более удалённые».


По данным N1.RU, средняя цена на коттеджи у воды составляет 44 миллиона рублей — это выше средней цены на коттеджи в 12,5 раза. При этом за год средние цены на дома и коттеджи выросли на 2,6% — до 3,5 миллиона рублей.


В июне стало известно, что новосибирцам разонравились дома в русском стиле — за год таких вариантов в продаже стало больше на 25%

Прочтений: 7332
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено