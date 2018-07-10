Миллионы у воды: в Новосибирске нашли коттеджи с собственными пляжами

Аналитики N1.RU составили рейтинг новосибирских коттеджей, которые продают вместе с приватными пляжами, — цена на них варьируется от 6,5 до 75 миллионов рублей.







Один из самых живописных вариантов — коттедж на берегу в Советском районе





Самый дорогой вариант выставлен на продажу в Заельцовском районе — это усадьба площадью 20 соток с домом в 450 квадратов возле военного санатория «Ельцовка». Кроме пляжа здесь есть и эллинг для катера. В доме три спальни с собственными гардеробными и санузлами, есть тёплый гараж на два автомобиля — ещё один гараж есть на территории. При этом дом продают вместе с мебелью.







Вид на реку открывается из огромных окон дома





В объявлении указывается, что таких предложений с выходом к реке больше нет, но, по информации аналитиков, объявлений о продаже домов, в которых указан собственный пляж, в Новосибирске — 17. При этом вариантов с прудами и просто около воды — 30, среди них есть и усадьба в «Дубравушке» с искусственным прудом на участке за 115 миллионов рублей.







За 65 миллионов можно купить коттедж площадью 531 кв. м на 38 сотках берега в Советском районе, с видом на незаселённую косу Шлюза. Как отмечает продавец в объявлении, по всей ширине участка построена подпорная стена высотой 5,2 м, в которую встроено два эллинга. В 3-уровневом доме есть кинозал и бильярдная, спа и бассейн, 4 спальни и 2 террасы.







В «Синегорье» смотреть на реку можно с просторной террасы





На третьем месте рейтинга кирпичный коттедж с баней из бруса в сосновом бору в посёлке «Синегорье» за 65 миллионов рублей: здесь продают 2-этажный дом площадью 420 кв. м, в котором не закончен ремонт, но есть готовый дизайн-проект и закуплены материалы.







Самый дешёвый вариант с выходом к реке эксперты нашли недалеко от Хилокского рынка: дом площадью 200 кв. м на участке в 8 соток с беседкой «в молодых соснах» здесь продают за 6,6 миллиона рублей с торгом.







К воде с участка ведут деревянные мостки, оканчивающиеся небольшим причалом





«Территория вблизи водоёмов — самая престижная для загородной жизни, — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Первая линия позволяет собственникам обустроить для себя пляж и причал. Конечно же, это даёт больше возможностей для летнего отдыха, но и цены на объекты у воды заметно выше, чем на более удалённые».







По данным N1.RU, средняя цена на коттеджи у воды составляет 44 миллиона рублей — это выше средней цены на коттеджи в 12,5 раза. При этом за год средние цены на дома и коттеджи выросли на 2,6% — до 3,5 миллиона рублей.







В июне стало известно, что новосибирцам разонравились дома в русском стиле — за год таких вариантов в продаже стало больше на 25%.

