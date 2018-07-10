Водителям фур запретили портить асфальт на трассах в жаркую погоду

Ограничение на проезд по трассам в жару Росавтодор вводит каждое лето
Ограничение на проезд по трассам в жару Росавтодор вводит каждое лето

Новосибирские дорожники предупредили о том, что не разрешат водителям фур ездить по федеральным трассам в жару.


«При превышении отметки +32 градуса на федеральных автодорогах с асфальтобетонным покрытием будет введено временное — с 10:00 до 22:00 — ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».


В пресс-службе уточнили, что Росавтодор вводит такие ограничения каждое лето, чтобы сохранить дороги. Под действие запрета попадают машины, у которых нагрузки на ось превышают допустимые значения, указанные в правилах перевозок грузов. При этом ограничения не распространяются на автобусы, машины экстренных служб и автомобили, которые везут социально значимые грузы, например продукты питания, медикаменты и почту.


В «Сибуправтодоре» напомнили, что на этой неделе, до 16 июля, в Новосибирской области ожидается жара с температурой до +30 градусов и выше. Такая же погода, согласно прогнозу, с завтрашнего дня установится также в Кемеровской и Томской областях.

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