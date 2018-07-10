Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на Бердском шоссе

Авария произошла возле здания № 451/1 на Бердском шоссе
Авария произошла возле здания № 451/1 на Бердском шоссе

Утром 10 июля не успевший затормозить водитель междугородного автобуса попал в ДТП с легковой машиной на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.


Авария произошла в десятом часу утра в районе Нижней Ельцовки.


«Mazda и маршрутка № 511 двигались по Бердскому шоссе со стороны Одоевского в сторону Лесосечной. Mazda остановилась на запрещающий сигнал светофора, маршрутка не успела», — описали ДТП аварийные комиссары «Автоспас».


Аваркомы уточнили, что в столкновении никто не пострадал.


Микроавтобус въехал в заднюю часть остановившейся на светофоре «Мазды»
Микроавтобус въехал в заднюю часть остановившейся на светофоре «Мазды»


Авария обошлась без пострадавших
Авария обошлась без пострадавших


На прошлой неделе автобус с пассажирами попал в аварию на Ипподромской: ДТП случилось недалеко от остановки «Жилмассив Плехановский».

Прочтений: 8230
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено