Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на Бердском шоссе
Утром 10 июля не успевший затормозить водитель междугородного автобуса попал в ДТП с легковой машиной на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.
Авария произошла в десятом часу утра в районе Нижней Ельцовки.
«Mazda и маршрутка
Аваркомы уточнили, что в столкновении никто не пострадал.
На прошлой неделе автобус с пассажирами попал в аварию на Ипподромской: ДТП случилось недалеко от остановки «Жилмассив Плехановский».
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus