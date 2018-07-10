Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на Бердском шоссе

Авария произошла возле здания № 451/1 на Бердском шоссе

Утром 10 июля не успевший затормозить водитель междугородного автобуса попал в ДТП с легковой машиной на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.







Авария произошла в десятом часу утра в районе Нижней Ельцовки.







«Mazda и маршрутка № 511 двигались по Бердскому шоссе со стороны Одоевского в сторону Лесосечной. Mazda остановилась на запрещающий сигнал светофора, маршрутка не успела», — описали ДТП аварийные комиссары «Автоспас».







Аваркомы уточнили, что в столкновении никто не пострадал.







Микроавтобус въехал в заднюю часть остановившейся на светофоре «Мазды»







Авария обошлась без пострадавших





На прошлой неделе автобус с пассажирами попал в аварию на Ипподромской: ДТП случилось недалеко от остановки «Жилмассив Плехановский».