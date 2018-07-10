В новосибирских аптеках подскочили цены на лекарства

За первое полугодие в Новосибирской области подорожали большинство лекарств 
За первое полугодие в Новосибирской области подорожали большинство лекарств 

За первую половину года инфляция в Новосибирской области достигла 1,5%.


К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив уровень цен в декабре 2017 и июне 2018 годов.


Среди продуктов заметнее всего подорожали фрукты и овощи. «Так, цены на белокочанную капусту выросли в 2,3 раза, столовую свеклу — в 1,9 раза, картофель и морковь — в 1,4 раза. Также повысились цены на виноград на 29,2%, репчатый лук — на 17,3%, лимоны — на 13,6%, груши — на 12,4%, яблоки — на 8,3%. Понизились цены на свежие огурцы на 34,7%, свежие помидоры — на 18,5%, апельсины — на 13,5%, лимоны — на 9,7%, бананы — на 5,5%», — рассказали в Новосибирскстате.


Также значительно подорожали кетчуп (на 16,5%), фруктовые соки (на 15,6%), консервированные овощи (на 13,8%), пшено (на 11,3%), сахар-песок (на 10,5%), солёные и копчёные деликатесы из рыбы (8,4%), шоколад (на 7%) и йогурт (на 6,9%). Выросли в цене сливочное мороженое (на 6,6%), оливковое масло (на 6,2%), мука (5,6%), минеральная вода (на 4,4%) и мясные консервы (на 4%).


При этом, по данным статистиков, снизились цены на гречку (на 15,1%), пиво (на 5,7%-6,2%), мясо индейки (4,6%). Кроме того, подешевели горох, фасоль и растворимый кофе (на 4,4%).


Из непродовольственных товаров за полгода ощутимо выросли в цене пиломатериалы (на 15,2%), моторное топливо (на 9,4%), инструменты и оборудование (на 5,7%), сигареты (на 4,6%), стиральные машины (на 4,1%). Увеличилась стоимость большинства лекарств. «Так цена на индапамид выросла на 8,3%, линекс — на 7,4%, троксерутин — на 5,6%, корвалол — на 5,5%, лоперамид — на 4,5%», — подсчитали статистики.


При этом дешевле стали стоить ковры (на 7,8%), цветные телевизоры (на 5,5%) и компьютеры (на 4,3%).


В сфере платных услуг инфляция сильнее всего затронула услуги детских садов: посещение яслей подорожало на 25,4%. Билеты в музеи и на различные выставки стали стоить на 23,5% дороже. Плата за общественные туалеты увеличилась на 14,9%.


«Значительное повышение наблюдалось на услуги пассажирского транспорта: проезд в купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов — на 20,6% и 20,3% соответственно, проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов — на 19,6% и 19,5% соответственно, проезд в междугородном автобусе — на 5,7%, полет в салоне экономического класса самолета — на 4,8%», — выяснили статистики.


Ремонт телевизоров и холодильников подорожал на 6,4–6,7%, санаторно-оздоровительные услуги — на 6,4%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 4,7%. Взносы на капремонт повысились на 5,4%.


«Маникюр вырос в цене на 5%, рытьё могилы — на 3%, регулировка развал-схождения колес легкового автомобиля — на 1,7%, постановка набоек — на 1,5%», — сообщили в Новосибирскстате.


Снизились цены, например, на проживание в гостиницах (на 5,9%), аренду одно- и двухкомнатных квартир (на 4,8% и 3,2% соответственно), шиномонтаж (на 2,9%) и обучение в автошколах (на 2,3%).


В целом полугодовая инфляция в Новосибирской области достигла 1,5%. В том числе продукты подорожали в среднем на 1%, непродовольственные товары — на 2,2%, а платные услуги — на 1,3%, рассказали статистики.

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