Водители встали в глухую пробку на выезде из Затулинки
Утром 10 июля новосибирские водители столкнулись с серьёзной пробкой при попытке выехать из Затулинского жилмассива.
«На площадь Кирова снова не заехать. <…> Навигатор показывает, что из-за аварии», — передаёт корреспондент НГС.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, к площади Кирова трудно добраться как по Сибиряков-Гвардейцев, так и по Петухова. В первом случае пробка тянется от улицы Зорге, скорость машин на проблемном участке упала до 2 км/ч. Во втором случае затор начинается от улицы Громова: там поток движется чуть быстрее — 7 км/ч.
В целом по состоянию на 8:30 пробки в городе оценивались на 3 балла. На правом берегу самые протяжённые заторы скопились на Богдана Хмельницкого и Большевистской, а на левом берегу водителям особенно трудно приходится на проезде Энергетиков при движении в сторону Димитровского моста.
В воскресенье днём глухая пробка собралась на Бердском шоссе в Первомайском районе: затор образовался из-за аварии с Subaru и грузовиком Scaniа.
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Ольга Хмелевская
Фото Марии Тищенко (1), скриншот yandex.ru/maps (2)