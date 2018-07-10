Водители встали в глухую пробку на выезде из Затулинки

В утренний час пик на выезде из Затулинского жилмассива скопился затор
В утренний час пик на выезде из Затулинского жилмассива скопился затор

Утром 10 июля новосибирские водители столкнулись с серьёзной пробкой при попытке выехать из Затулинского жилмассива.


«На площадь Кирова снова не заехать. <…> Навигатор показывает, что из-за аварии», — передаёт корреспондент НГС.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, к площади Кирова трудно добраться как по Сибиряков-Гвардейцев, так и по Петухова. В первом случае пробка тянется от улицы Зорге, скорость машин на проблемном участке упала до 2 км/ч. Во втором случае затор начинается от улицы Громова: там поток движется чуть быстрее — 7 км/ч.


Дорожную ситуацию осложнила авария на площади Кирова
Дорожную ситуацию осложнила авария на площади Кирова


В целом по состоянию на 8:30 пробки в городе оценивались на 3 балла. На правом берегу самые протяжённые заторы скопились на Богдана Хмельницкого и Большевистской, а на левом берегу водителям особенно трудно приходится на проезде Энергетиков при движении в сторону Димитровского моста.  


В воскресенье днём глухая пробка собралась на Бердском шоссе в Первомайском районе: затор образовался из-за аварии с Subaru и грузовиком Scaniа.

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