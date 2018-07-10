В Госдуме рассматривают возможность корректировки параметров пенсионной системы

Минтруд и Минфин работают над индексацией пенсий
Минтруд и Минфин работают над индексацией пенсий

Фракция партии «Единая Россия» с 9 июля работает с Министерством труда и соцзащиты по вопросам корректировки параметров пенсионной системы в режиме «горячей линии». Об этом сообщается на сайте российского парламента.


Депутаты правящей партии собрали более 140 вопросов из регионов России. «Они (вопросы) переданы в Министерство труда. Кроме сегодняшнего разговора нам еще будут даны письменные ответы», — сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по окончании заседания Президиума фракции с участием министра труда и соцзащиты Максима Топилина.


Исаев сообщил, что на встрече с министром, в числе прочих, поднимались вопросы, касающиеся трудоустройства граждан пожилого возраста, особенностей работы на Крайнем Севере и Дальнем Востоке и возможности социальной поддержки работников старших возрастов данных категорий. Также обсуждались прогнозы по рынку труда. Министр труда и соцзащиты заявил, что «Минтруд и Минфин работают над окончательными решениями по уровню индексации пенсий с учетом доходов от повышения пенсионного возраста».


Ранее НГС сообщал о пикетах и митингах против пенсионной реформы, прошедших в Новосибирске.

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