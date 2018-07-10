Новосбирскстат: минимальный набор продуктов подорожал почти на 6% с начала года

У жителей области выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий
У жителей области выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий

Стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на один месяц в Новосибирской области в июне 2018 года с начала года выросла на 5,7% и составила 4273 рубля 62 копейки. Об этом сообщается н сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосбирскстат).


Цена этой продуктовой корзины только по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,8% . В минимальный набор статистик включают: мясо и мясопродукты, рыбу, хлеб, крупы и макаронные изделия, фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, чай, соль, специи и кондитерские изделия.


По данным новосибирских статистиков в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года в структуре стоимости набора жителей области выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй, яиц, а доля плодов и овощей, наоборот, снизилась.


Недавно НГС также сообщал о том, что в Новосибирске перестал дорожать бензин.

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