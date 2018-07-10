Миссия выполнима-2: НГУ готовит археологов для Южной Кореи
В НГУ стартовала краткосрочная образовательная программа Siberian archaeology. Она началась 4 июня и продлится до 18-го.
В университете начали осуществление программы стажировок Siberian archaeology в рамках проекта Летних школ для иностранных студентов в прошлом, 2017 году. Первыми участниками программы стали студенты из университета Кёнхи из Сеула. В этом году в НГУ приехала группа из Кореи в составе 25 студентов, профессора и двух ассистентов.
Участники II Международной археологической полевой школы прослушают лекции по основам современного русского языка и истории Сибири, посетят в Новосибирске и на Алтае курганный могильник Чултуков лог – 1, тюркский курган, Тавдинские пещеры, природный парк Уч-Энмек, урочилище Калбак-Таш и другие культурные и археологические объекты.
После завершения программы этой Летней школы студенты из Южной Кореи получат сертификаты об успешном прохождении обучения.
Вчера НГС также писал о том, что в Новосибирской области планируют увеличить количество иностранных студентов.
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Валерий Иванов
Фото nsu.ru