Миссия выполнима-2: НГУ готовит археологов для Южной Кореи

У участников школы насыщенная программа
У участников школы насыщенная программа

В НГУ стартовала краткосрочная образовательная программа Siberian archaeology. Она началась 4 июня и продлится до 18-го.


В университете начали осуществление программы стажировок Siberian archaeology в рамках проекта Летних школ для иностранных студентов в прошлом, 2017 году. Первыми участниками программы стали студенты из университета Кёнхи из Сеула. В этом году в НГУ приехала группа из Кореи в составе 25 студентов, профессора и двух ассистентов.


Участники II Международной археологической полевой школы прослушают лекции по основам современного русского языка и истории Сибири, посетят в Новосибирске и на Алтае курганный могильник Чултуков лог – 1, тюркский курган, Тавдинские пещеры, природный парк Уч-Энмек, урочилище Калбак-Таш и другие культурные и археологические объекты.


После завершения программы этой Летней школы студенты из Южной Кореи получат сертификаты об успешном прохождении обучения.


Вчера НГС также писал о том, что в Новосибирской области планируют увеличить количество иностранных студентов.

Прочтений: 887
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено